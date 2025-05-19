Türkiye Satranç Federasyonu Çorum İl Temsilciği ve Çorum Gençlik Spor İl Müdürlüğü itarafından Dodurga’da ilk kez satranç turnuvası düzenlendi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Haftası Hızlı satranç turnuvasında şampiyonlar belli oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Haftası Hızlı satranç turnuvası üç ayrı kategoride toplam 57 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.İlkokullar Kategorisinde Şampiyonluğu Yusuf Kaan Berber, İkinciliği hamza Kınalı, Üçüncülüğü Abdulkerim Karakaya, Dördüncülüğü ise Halit Eymen Arslan elde etti.

Ortaokullar Kategorisinde Şampiyonluğu Abdullah Çelik, İkinciliği Ali Salih Özden, Üçüncülüğü Türker Rıza Kütük, dördüncülüğü Mehmet Ali Akman elde etti.

Lise Kategorisinde Şampiyonluğu Mehmet Enes Öz, İkinciliği Hüseyin Kaan Gülcan, Üçüncülüğü Abdullah Baki Çalıkışı, dördüncülüğü Efe Çetinkaya elde etti;

Çorum Satranç İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu "Dodurga ilçemizde düzenlediğimiz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Haftası Hızlı satranç turnuvasına katılım sağlayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyoruz. İlimizde gerçekleştireceğimiz her etkinlikte daha iyisini yapmak için ellerimizden geleni yapmaya ekipçe çalışıyoruz. İlimizde etkinliklerin düzenlenmesi de desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mustafa Demirkıran'a, Spor Müdürümüz Feyyaz Velidedeoğlu'na ve Spor Şube Müdürümüz Ferhat Yıldıza ayrıca teşekkür ediyorum’ dedi.