Arca Çorum FK’da sessizlik olsa da tesiste hummalı bir çalışma yapılıyor. Yapıldığı yıldan buyana çalışma yapılmayan ve yapımındaki eksikler nedeni ile ortak ihtiyaca cevap veremez hale gelen tesis sahalarının yenilenmesi için Çorum Belediyesi ve Çorum FK tarafından başlatılan ortak çalışma aralıksız devam ediyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın hafta sonu tesis sahalarında devam eden çalışmaları Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ile birlikte inceledi. 15 gün önce başlayan çalışmalarda büyük sahanın zemini komple kaldırıldı ve alt dolgusunun büyük bölümü tamamlandı. Küçük sahanın ise zeminindeki sökme işlemi sona gelinde.

Saha zemininde bir metrelik hafriyat yapıldı ve tüm toprak kaldırıldı ardından da 60 cm kaba çakıl üzerine 20 cm mekinak ve 12 cm kum nebatı ekildikten sonra alttan ısıtma ve drenajın ardından çim ekimi yapılacak ve bir aylık bekleme sürecine geçilecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın hafriyat ve çekilen malzemenin toplam 15 bin ton malzeme taşındığını bunanda 650 kamyon ettiğini ve bu malzeme ile Çorum’da beş caddeyi yapabileceklerini belirterek ‘Bizim Çorum FK sevdamız böyle bir şey. Sahada iki eksvatör, iki greyder ve bir dozer aralıksız çalışırken silindir ve sulama makinaları ile yoğun bir bir çalışma devam ediyor. Tatil günlerinde bile çalışma yapılıyor,. Hedefimiz 15 Temmuz’a kadar çim ekibini tamamlayarak sezonun başlarında sahaya futbol oynamaya hazır hale getirmek’ dedi.

İki futbol sahasından çimler sökme makinası ile itina ile sökülerek şehrin ihtiyaç duyulan bölgelerine yerleştiriliyor. Bu doğrultuda Diş Hastanesi çevre düzenlemesi, eski stadyum yerine yapılan millet bahçesine monta edilen çimlerden bir bölümünün de Yeni Stadyumda bozulan bölümlere yapıldığı öğrenildi,.

Çim ekibinin tamamlanmasının ardından bir aylık bir bekleme sürecine ihtiyaç olduğu bu nedenle imi sahanın en geç 15 Temmuz’da tmamlanarak sezonun ilk haftalarında antrenman yapmaya hazır hale gelmesi amaçlanıyor. Bu yüzden kırmızı siyahlı takımın sezon başı kamp programını saha durmuna göre ayarlaması bekleniyor.

Dr. Halil İbrahim Aşgın incelemenin ardından tesisden ayrılırken Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’a başarılar diledi. Aşgın ‘Başkan yolunuz açık olsun yeni sezonda allah yardımcınız olsun. Gerçekten bu işi güzel yapıyorsunuz inşallah Çorum FK’yı çok daha iyi noktalarda göreceğiz. Bizde elimizden geleni yaptık ve bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Tabiki bu noktada iş adamlarımıza büyük görev düşüyor. İnanıyorumki onlarında desteği ile özlenen hedefe ulaşacağız’ dedi.

Edindiğimiz bilgiye göre tesis sahasının alt yapı çalışmalarını Çorum Belediyesi üstlenirken Çorum FK’nın ise drenaj ve alttan ısıtma sisteminin masraflarını üstlendi. Öte yandan Çorum FK tesis sahalarının bakımı içinde kulüp bünyesine bir çim uzmanı alacağı öğrenildi.