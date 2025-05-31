Çorumlu Taekwondocu Doğan Gür Tayvan’da yapılan Masters Games Dünya Şampiyonasında üst üste ikinci kez altın madalya kazanmayı başardı.

25-29 Mayıs tarihleri arasında Tayvan’ın başkenti Thaipe’de yapılan 2025 World Taekvonda Masters Games Dünya Şampiyonasında Çorum’dan Doğan Gür 68 kiloda milli takımda mücadele etti. Zorlu rakiplerini yenen Doğan Gür Dünya Şampiyonluğunu kazandı.

İlimize ve ülkemize üst üste ikinci kez Dünya Şampiyonluğunu kazandıran Doğan Gür oldukça mutlu, Gür, üst üste ikinci kez Dünya Şampiyonu olmak ilini ve ülkesini en güzel şekilde temsil etmekten dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek destek ve katkı veren herkese teşekkür etti.