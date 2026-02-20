Özdenur Özmez’den büyük bir başarı daha. U 17 Türkiye Şampiyonasında altın madalya kazanan İskilip Belediyespor’dan Özdenur Özmez yaşı küçük olmasına karşın doktor raporu ile katıldığı U 20 Türkiye Şampiyonasında da tüm rakiplerini bu kategoride altın madalyanın sahibi oldu.

Ankara’da yapılan U 20 Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonasında 62 kiloda mindere çıkan Özdenur Özmez zorlu rakiplerini yenerek yükseldiği final maçında Gaziantep Belediyesi’nden Sema Yüksel’i de yenerek U 17’nin altından U 20’da Türkiye Şampiyonluğunu kazanarak büyük bir başarıya daha imza attı.

İskilip Belediyespor Güreş Antrenörü Adem Uysal Özdenur Özmez’in bu başarısı ile gurur duyduklarını belirterek ‘Daha yolun başındayız hedefimiz Avrupa ve Dünya kürsüsü’ dedi. Yaşa küçük olmasına rağmen doktor raporu ile katıldığı şampiyonada altın madalya kazanması ile büyük gurur duyduklarını belirten Uysal ‘Bazen yaşın değil, inancın konuştuğunu görürsün. O, büyüklerle güreşti ama korkmadı… Yoruldu ama vazgeçmedi…Her antrenmanda attığı her adımın karşılığını bugün şampiyonlukla aldı. Evladımla gurur duyuyorum.

Onun mücadelesine şahit olmak, antrenörü olarak en büyük onurum. Daha yolun başındayız. Hedefimiz Avrupa ve Dünya kürsüsü. Tebrik ederim şampiyon, emeklerinin karşılığını aldın…Nice altınlara birlikte inşallah. Destek veren, dua eden ve her zaman yanımızda olduğunu hissettiren herkese gönülden teşekkür ederim’ dedi.