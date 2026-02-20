Okullararası Yıldızlar Taekwondo il birinciliğinde Çorum’u temsil edecek sporcular belli oldu.

Yıldız kız ve erkekler Taekwondo il birinciliği müsabakaları Tevfik Kış Spor Salonunda yapıldı.

İl birinciliğinde 25 okuldan 70 bayan 30 erkek toplam 100 sporcu mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda kilolarında birinci olarak Çorum’u gruplarda temsil etmeye hak kazanan sporcular ve okulları şöyle:

Genç Kızlar: 29 kilo Berra Seyis (Cumhuriyet Ortaokulu), 33 kilo Nisanur Dölcü (23 Nisan Ortaokulu), 37 kilo Buğlem Yükcü (Kerebi Gazi Ortaokulu), 41 kilo Gizem Bilgiç (Cumhuriyet Ortaokulu), 44 kilo Ceren Türkoğlu (Mustafa Kemal Ortaokulu), 47 kilo Merve Tuana Şentürk (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu), 51 kilo Cemre Satıcı (Kerebi Gazi Ortaokulu), 55 kilo Ceylin Sahra Balcı (Mimar Sinan Ortaokulu), 59 kilo Gökçe Kaya (Mustafa Kemal Ortaokulu), +59 kilo Ayşe Gül Keleş (Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu).

Genç Erkekler: 33 kilo Musab Yılmaz (Mustafa Kemal Ortaokulu), 37 kilo Enes Yücedağ (Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu), 41 kilo Turgay Öztürk (Mustafa Kemal Ortaokulu), 45 kilo Ensar Yılmaz (Mustafa Kemal Ortaokulu), 49 kilo Doğukan Tuğra Ergin (Mustafa Kemal Ortaokulu), 53 kilo Yusuf Topçu (Devlet Bahçeli Ortaokulu), 57 kilo Yusuf Yıldız (Danişmend Gazi Ortaokulu), 61 kilo Mehmet Akif Çatal (Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu), 65 kilo Azad Fırat (Mustafa Kemal Ortaokulu), +65 kilo Uygar Çürük (Mustafa Kemal Ortaokulu).

Taekwondo İl Temsilcisi İshak Kepçeli birinci olan sporcuların 10-12 Nisan tarihlerinde Giresun’da yapılacak yarı final grubunda burda da dereceye giren sporcuların 15-17 Mayıs tarihlerinde Erzurum’da yapılacak Türkiye Şampiyonasında mücadele edeceğini söyledi.

Müsabakalar sonunda Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva, Yurt Hizmetleri Müdürü Haseyin Şahin, Taekwondo İl Temsilcisi İshak Kapçeli ve antrenörler tarafından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.