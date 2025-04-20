Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumartesi Pazarı’nda incelemede bulundu.

Pazarcı esnafıyla görüşen ve yaşanan değişikliklerin dikkat çekici olduğunu belirten Aşgın’a vatandaşlar da duydukları memnuniyeti ilettiler.

Başkan Aşgın, yaptığı açıklamada, “Pazarlarımızda memnuniyetin bu denli arttığını görmek bizim için mutluluk verici olsa da %100 memnuniyeti sağlayana kadar denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz.

"Uyarılarımıza kulak verip halktan ve haktan yana olan büyük çoğunluktaki esnafımıza gönülden teşekkür ediyor, her birini tebrik ediyorum.

Tercihini helalden ve halktan yana yapmayan az sayıdaki esnafımıza da son uyarımızı bugün yapmış olduk. Umuyoruz ki onlar da bu yanlıştan dönecekler ve cezai işleme gerek bırakmayacaklar."

Hemşehrilerimizin içi rahat olsun; görevimizin başında ve emanetin öneminin farkındayız” açıklamasında bulundu.