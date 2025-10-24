Geleneksel Karakucak Dünya Şampiyonası hafta sonunda Kahramanmaraş’ta yapılacak.

Şampiyonada milli takımda antrenör olarak İlyas Güneş sporcu olarak ta Fatih Erdin görev yapacak.

25-26 Ekim tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta yapılacak olan ve bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Dünya Geleneksel Karakucak Güreş Şampiyonasında 22 ülkeden sporcular mücadele edecek.

Kahramanmaraş Batı Park Deprem Şehitleri Er Meydanı'nda Kısa Şalvar Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ardından 26 Ekim 2025 tarihinde ise ilk kez Karakucak Dünya Güreş Şampiyonası düzenlenecek.

Şampiyonada milli takımda Çorum Belediyespor güreş antrenörü İlyas Güneş teknik ekipte görev yapacak.

Çorum Belediyespor’dan yetişen ve ardından İstarbul Büyükşehir Belediyespor’a transfer olan Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında milli mayo ile dereceler yapan Fatih Erdin de milli takımda 90 kiloda mücadele edecek.

Geçirdiği sakatlık ve operasyonun ardından yeniden güreşe dönen Fatih Erdin bu Dünya Şampiyonasında kürsüye çıkmak için mücadele edecek.