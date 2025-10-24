Çorumlu Badminton milli takım antrenörü Eren Murat Güngör ve milli sporcu Mehmet Can Töremiş Hindistan’dan geldiler Macaristan’a gittiler.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübünün milli sporcusu Mehmet Can Töremiş ve antrenörü Eren Murat Güngör önceki hafta Hindistan’da yapılan Dünya Gençler Badminton Şampiyonasında milli takımda görev yaptılar.

Bu şampiyonada tarihinde ilk kez onbirinci olan ve Avrupa’dan en iyi dereceye yapan takım olan milli takım kafilesi Hindistan dönüşünde Macaristan’a gitti.

29 Ekim ile 1 Kasım tarihleri arasında Macaristan’da yapılacak olan ”50Th Vıctor Fz Forza Hungarian International Championships” turnuvasında mücadele edecekler.