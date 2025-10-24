Dünyaca ünlü Theremin sanatçısı Peter Theremin, Hitit Üniversitesi ve Vakıf 19 işbirliğinde düzenlenen konserde sahne alacak.

27 Ekim Pazartesi günü saat 18.00’de Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleşecek olan konferansla ilgili bilgi veren Alper Bilan, “İlimizi uluslararası alanlarda tanıtmak ilk hedeflerimiz arasında. Bu etkinlikte de 2 amacımız var. Çok değişik olan bir müzik aletini ve hikayesini Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ki gençlerle ve Çorumlularla buluşturmak ve ünlü Rus müzisyenin tarihi alanlarda çekimlerini yaparak Rusya kamuoyunda da ilimizin tanıtılması vesile olmak. Theremin çok özel bir çalgı. Herkesi bu müzik şölenine bekliyoruz” dedi.

THEREMİN HAKKINDA

Theremin dünyanın ilk ve tek temassız müzik enstrümanıdır. Rus fizikçi Lev Theremin tarafından 1919'da St. Petersburg'da fiziksel deneyler sırasında tesadüfen icat edildi. Enstrümana aşina olan bilim adamları, ona “theremin” (Latince vox – “ses”) adını verdiler. Theremin, icadını Lenin'in bizzat oynadığı Kremlin'de sundu.

Theremin dünya çapında üne kavuştu ve dünya elektronik müziğinin önünü açtı. Enstrüman D. Shostakovich, Jean Michel Jarre,The Beatles, Led Zeppelin, The Beach Boys, Sting ve Piknik Rus grubu tarafından kullanıldı. Bilim kurgu filmlerinde ve A. Hitchcock'un filmlerinde sıklıkla kullanılır.

Theremin çalmak doktorlar tarafından fiziksel ve zihinsel hastalıkların tedavisinde tavsiye edilmektedir. Otizm tedavisinde ve rehabilitasyonunda da kullanılmaktadır.