Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki maç öncesinde ev sahibi takımın sahaya çıkarken taşıdığı "Doğal olan normal doğum" yazılı pankart, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, pankartla ilgili olarak "Bu normaldir. Futbol maçlarına yalnızca erkekler mi geliyor?" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

SEZARYEN DOĞUM, OLMASI GEREKENİN ÇOK ÜZERİNDE: YÜZDE 61

Sağlık Bakanlığı, pankartın gündem olmasının ardından "Doğal Olan Normal Doğum" farkındalık kampanyasına dair açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, normal doğumun fizyolojik bir süreç olduğu, sezaryen doğumun ise yalnızca tıbbi gereklilik durumlarında başvurulan cerrahi bir yöntem olduğu vurgulandı. Türkiye'deki doğumların %61'inin sezaryen ile gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bu oranın %10 ile %15 arasında olması gerektiğini belirttiği ifade edildi.

Açıklamada, bilimsel araştırmalara da yer verilerek, normal doğumun anneler için daha hızlı bir iyileşme süreci, daha düşük enfeksiyon riski ve daha az doğum sonrası komplikasyonla ilişkilendirildiği belirtildi.

PLANLI SEZARYEN DOĞUMA İZİN YOK

Sağlık Bakanlığı, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” programı kapsamında, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti veren özel sağlık kuruluşlarına yönelik önemli güncellemeler yaptı. Yeni düzenlemelerle, özel sağlık kuruluşlarında işletme ve hizmet sunumu standartları yükseltilerek, daha kaliteli sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik ile tıp merkezleri, poliklinikler, muayenehaneler ve diğer özel sağlık kuruluşlarındaki hizmetlere dair önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler arasında en dikkat çekenlerden biri, tıp merkezlerinde planlı sezaryen doğumlara izin verilmeyecek olması. Normal doğum tercih edilirse, doğum ünitesinin kurulması zorunlu olacak.

Elektronik kayıt ve bildirim uygulamaları da artık zorunlu hale gelecek. Tıbbi kayıtlar ve arşivler, günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde dijital ortamda tutulacak.

DOĞUM ÜNİTESİ KURULAN TIP MERKEZİNE AMELİYATHANE ŞARTI

Ameliyathanesi olmayan tıp merkezlerinde doğum ünitesi kurulması ise yasaklanacak. Ayrıca, doğum ünitesinin, ameliyathaneye kolay erişim sağlayacak ve genel sirkülasyondan uzak bir konumda olması gerekecek. Doğum salonunun minimum büyüklüğü ise 16 metrekare olacak.

YAPILACAK DENETLEME, İSTENECEK BELGELER

Tıbbi tedavi uygulamalarının bilimsel standartlarla uyumlu olup olmadığını denetlemek amacıyla, tıbbi endikasyon ve uygulama denetimleri yapılacak. 24 saat kesintisiz hizmet sunan ve uzman tabip kadro sayısı 10 ve üzeri olan tıp merkezlerinde ise acil ünitesi ve cerrahi müdahale birimi kurulabilmesi mümkün olacak. Ancak cerrahi müdahalelerin, ikinci bir müdahaleye gerek kalmayacak şekilde olması şartı aranacak.

Yeni düzenlemelere göre, uygulama izin belgesi alınması zorunlu olacak. Ayrıca, birden fazla polikliniğin birleştirilerek tıp merkezine dönüştürülmesi mümkün olacak. Muayenehanelerde yapılacak tıbbi uygulamaların ise çağdaş tıp kurallarına uygun olması gerekecek.

Tıp merkezlerinde sunulacak tıbbi laboratuvar, radyoloji, radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp hizmetleri için de gerekli izin belgelerinin alınması şartı aranacak.