Ahlatcı Çorum FK Karşıyaka alt yapısından kadrosuna kattığı Dursun Batuhan Kuru’yu kiralık olarak Adıyamanspor’a verdi.

2005 Konak doğumlu Dursun Batuhan Kuru 2016 yılında Karşıyaka alt yapısında futbola başladı ve geçen sezona kadar kırmızı yeşilli kulüp alt yapısında forma giydi. Bu sezon başı Çorum FK’ya transfer olan ve ilk iki etap çalışmalarına katılan Dursun Batuhan Kuru maç oynaması ve tecrübesini artırmak amacı ile beş yıllık profesyonel imza attırdıktan sonra kiralık olarak Adıyamanspor’a kiralık verildi. Dursun Batuhan Kuru 3. ligde bir maçta bir gol attı Türkiye Kupasında bir maç oynadı Akademi Liginde ise U 15- U 17 ve U 19 katagorilerinde 72 maça çıktı toplam 40 gol attı.