Çorum Klasman hakemi Ahmet Ecevit hafta sonu oynanacak Düzcespor ile Kuşadasıpor takımları arasındaki maçı yönetecek.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 3. lig 1. grupta pazar günü saat 14’de Dmall Düzce Şehir Stadyumunda oynanacak Düzcespor- Kuşadasıspor maçında Ahmet Ecevit’in yardımcılıkları ise Ankara’dan Hüseyin Can ve Kayseri’den Halit Karacabay yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Çankırı’dan Kerim Çataklı. Maçın gözlemciliğini ise Osman Yiğit Uzer yapacak.

Grupta Düzcespor takımı 40 puanla dördüncü sırada ve ilk iki mücadelesi verirken Kuşadaspor takımı ise 16 puanla 15. sırada ve ligde kalma mücadelesi veriyor.