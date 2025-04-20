Çorum Merkez Sarimbey köyünden, iş insanı Umut Eke’nin kayınbiladeri Ebuzer Gündoğdu (65) hayatını kaybetti.

Sarimbey Köyü'nden merhum Zeynal ve Habibe Gündoğdu'nun oğlu, Saadet Gündoğdu'nun eşi, Aze ve Burçin Ilgin'ın babası, Sahip, Şahander, Ayfer, Feramuz, Talip, Hayati, Erhan, Güllü ve merhum Ferit Gündoğdu'nun kardeşleri, iş insanı Umut Eke’nin kayınbiladeri Ebuzer Gündoğdu'nun cenazesi bugün saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Sarimbey Köyü’nde toprağa verilecek.