Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan beraberindeki heyetle Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Gazi Meclis TBMM'de AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ve CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ı ziyaret eden Erol Afacan, eczacılık mesleğinin yerel ve genel konuları hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Erol Afacan ve beraberindekiler daha sonra önceki dönem AK Parti Çorum Milletvekili Uzm.Ecz.Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt’u yeni açtığı eczanesinde ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Ziyarete Çorum Eczacı Odası Genel Sekreter Çelebi Ayvaz, Sayman Özden Sak, Yönetim Kurulu Üyesi Sertan Saygı Çalışkan, Büyük Kongre Delegesi ve geçmiş dönem oda başkanı Sönmez Çalışkan, Büyük Kongre Delegesi ve geçmiş dönem yönetim kurulu üyesi Özhan Arslan ve Sungurlu İlçe Temsilcisi Serhat Battal Külük eşlik etti.