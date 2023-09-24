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Türk Eczacılar Birliği 45. Bölge Çorum Eczacı Odası’nın 2023 yılı seçimli genel kurulu hafta sonu gerçekleştirildi.

Cumartesi günü Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede yönetim, denetim ve disiplin kurulu raporları okunarak ibra edildi.

Gelir-gider, bilanço ve tahmini bütçenin kabulünün ardından ise ilk gün dilek ve temennilerle sona erdi.

Kongrenin Divan Başkanlığı’nı Ecz. Süleyman Koca yaparken, divan başkan yardımcısı Ecz Fatih Çağatay, divan üyeliklerine ise Ecz. Kenan Kaya ve Ecz. Yasemin Bolat seçildi.

Pazar günü ise Çorum Eczacı Odası’nın Kulaksız Sokak üzerinde bulunan merkezinde 09.00-17.00 saatleri arasında oy kullanma işlemi gerçekleştirildi.

Çarşaf liste halinde gerçekleştirilen seçimde Eczacı Erol Afacacan ile Eczacı Arif Sami Bozdoğan’ın listesi yarıştı.

5 kişiden oluşan yönetim kurulu listesinde Erol Afacan’ın listesinden 3 kişi yönetime girerken, Arif Sami Bozdoğan’ın listesinden 1 kişi yönetime girdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Erol Afacan başkanlığındaki Eczacılar Odası yönetimi şu şekilde oluştu;

“Eczacı Çelebi Ayvaz, Ecz Özden Sak, Ecz Sertan Saygı Çalışkan ve Ecz Hamdi Kartal.”

Çarşaf liste olduğu için önümüzdeki günlerde yeni yönetim toplanarak başkan seçimi yapacak.