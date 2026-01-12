Çorum Eczacı Odası tarafından, Çorum Belediyesi ÇOKİŞ iş birliğiyle hayata geçirilen Farmahane Eczane Teknikeri Yetiştirme Projesi kapsamında yürütülen mülakat süreci tamamladı.

Mülakat sürecini başarıyla tamamlayan adaylar 19 Ocak ve 11 Mart tarihleri arasında Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri 13.00-17.00 saatleri aralığında toplam 96 saat olmak üzere 8 hafta olarak planlanan eğitim programını tamamlayacaklar.

Projeye başvuran adaylarla gerçekleştirilen mülakatlarda; mesleğe olan ilgi ve motivasyonları, iletişim becerileri ve proje kriterlerine uygunlukları değerlendirildi.

Mülakat sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, planlanan eğitim programına dâhil edilerek eczane teknikeri olarak mesleki hayata hazırlanacak.