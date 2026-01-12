Çorum’un kültürel mirasını turizmle buluşturacak yeni bir proje hayata geçirildi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Çorum Kültür Turizm Derneği arasında, Hitit uygarlığından ilham alan kültür turizmi projesi için teknik destek sözleşmesi imzalandı.

Proje kapsamında, Hitit tabletleri ve arkeolojik bulgular esas alınarak Hitit dönemine ait silahların estetik özellikleri korunmak suretiyle replika ürünler hazırlanacak.

Bu ürünlerin magnet, hediyelik eşya ve dekoratif objelere dönüştürülerek turistik satış noktalarında sunulması planlanıyor.

Hazırlanacak ürünlerle Hitit uygarlığının kültürel unsurlarının günümüze taşınması, Çorum’un kültür turizmi çeşitliliğinin artırılması ve yerel üretime katkı sağlanması hedefleniyor. Projenin, özellikle Hattuşa ve Şapinuva merkezli Hitit mirasının daha görünür hale getirilmesine katkı sunması bekleniyor.

Teknik destek sözleşmesi, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile Çorum Kültür Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Arslan arasında düzenlenen törenle imzalandı.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, teknik destek programları kapsamında kültürel mirasın korunması, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi ve yerel kapasitenin geliştirilmesine yönelik projelere öncelik verdiklerini belirterek, Hitit uygarlığının kültürel unsurlarını turizmle buluşturmayı amaçlayan bu çalışmanın bölgesel kalkınma hedefleriyle uyumlu olduğunu ifade etti.

İmza töreninde değerlendirmelerde bulunan Ömer Arslan ise projenin Çorum’un kültür turizmi potansiyeline önemli katkılar sunacağını belirterek, Hitit uygarlığının somut kültürel unsurlarının özgün ürünler aracılığıyla ziyaretçilerle buluşturulmasının ilin tanıtımına ve turizm çeşitliliğine değer katacağını ifade etti. Arslan, bu tür çalışmaların Çorum’un tarihsel mirasını daha görünür kılarak sürdürülebilir turizm anlayışına katkı sağlayacağını kaydetti.

Projenin teknik destek kapsamına alınmasında OKA Yönetim Kurulu’nun desteğinin önemli olduğunu belirterek, sürece verdikleri katkılardan dolayı Çorum Valisi Ali Çalgan’a teşekkür etti.

Arslan ayrıca, proje sürecindeki katkıları dolayısıyla OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle’ye, Çorum İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç’a ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş’a teşekkürlerini iletti.