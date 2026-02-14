Erkekler Voleybol 1. Liginde Sungurlu Belediyespor ligdeki 22. hafta maçında bugün evinde sezonun son maçında Ünsal Grup Şiran Akademi takımı ile karşılaşacak.

Sezonun kalan dokuz haftanın birini evinde oynayacak olan Sungurlu Belediyespor dört maçını deplasmanda oynarken dört maçı ise ligden çekilen takımlarla olduğu için oynamadan kapatacak.

Efeler 1. ligi hedefi ile başladığı sezonuda 22. hafta maçları sonunda 48 puanla ikinci sırada bulunan Sungurlu Belediyespor grupta play-off mücadelesi veren Ünsal Group Şiran Akademi takımı ile bugün saat 14’de Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonunda karşılaşacak.

Taraftarları önündeki son maça çıkacak olan Sungurlu Efeleri kazanarak onlara galibiyet ile veda etmek ve bir sonraki buluşmayı ise önümüzdeki sezon Efeler Liginde yapmak istiyor. Şiran Akademi takımı lig lideri Onikişubat Belediyespor’u bu sezon hemde deplasmanda yenen tek takım. O yüzden Sungurlu Belediyespor’u bugünki maçta zorlu bir mücadele bekliyor.

Sungurlu Belediyespor Baş Antrenörü Mustafa Özdemir hedefe giden yolda her maçın önemli olduğunu bugünde kazanarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Osmangazi Belediyespor karşısında aldıkları mağlubiyetin ardından bu maça motive olduklarını ve kazanarak hem taraftarlarına galibiyet ile veda etmek istediklerini belirten Özdemir ‘Bu maçı kazanarak hem sıralamadaki yerimisi sağlama almak istiyoruz. Bizim maç fazlamız var biz kazanıp rakiplerimizin alacağı sonuçlara göre sıralamamız belli olacak. Biz elimizdeki fırsatı iyi değerlendirmek istiyoruz. Bugünki maça tüm taraftarlarımızı bekliyoruz’ dedi.

Bugün evinde Şiran Akademi’yi konuk edecek Sungurlu Efeleri 17 Şubat salı günü 1954 Adanaspor deplasmanına çıkacak. 21 Şubat’ta evinde oynayacağı Gümüşsu Gümüşhanespor maçı oynanmayacağı için temsilcimiz 28 Şubat’ta ise grubun lideri Onikişubat Belediyespor deplasmanıa çıkarken dört gün sonra ise bu kez 3 Mart’ta Fenerbahce deplasmanına gidecek. Bu iki maçta alacağı puanlar temsilcimizin ligdeki sıralaması belirlemesi adına son derece büyük önem taşıyor.

Ardından 7-10 ve 14 Mart7ta oynayacağı rakipleri Anadolu Voleybol, Konya Pema Koleji ve Türşad maçları rakipleri çekildiği için oynanmayacak olan Sungurlu Belediyespor ligdeki son maçında 17 Mart’ta Yücelen Anamurspor deplasmanında karşılaşacak ve sıralaması belli olacak.