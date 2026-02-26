Erkekler Voleybol 1. liginde Efeler Ligine yükselme mücadelesi veren Sungurlu Belediyespor dört günde oynayacağı iki zorlu maç öncesinde Belediye Başkanı Muhsin Dere ve TSO Başkanı İlhan Ambarkütük ile bir araya geldi.

Teknik Heyet ve sporcular ile iftarda bir araya gelen Belediye Başkanı Muhsin Dere ve TSO Başkanı İlhan Ambarkütük iftar sonrasında sohbet ettiler. Dere ve Ambarkütük Efeler Ligi yolunda oynayacakları iki kritik maçta takıma olan inançlarının tam olduğunu belirterek sezon sonunda Sungurlu’yu Efeler Ligine çıkarmak hedefinden başka bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ‘Efeler ligine yükselme yolunda play-off biletini cebine koyan Efelerimizle; üst üste deplasmanda oynayacakları Onikişubat Belediyespor ve Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı maçları öncesinde değerlendirmelerde bulunduk. Bu takımın inancı, mücadelesi ve karakteriyle neleri başarabileceğini çok iyi biliyoruz. Play-off yolunda da, sahada verdikleri her mücadelede de sonuna kadar yanlarındayız. Sungurlu’muzun her alanda hedefi süper lig’ dedi.

Voleybol takımı Baş Antrenörü Mustafa Özdemir ise sezon başı hedeflerine ulaşmak adına ilk adımı attıklarını önlerinde iki kritik maç oynayacaklarını belirterek ‘Bu maçlar öncesinde bizleri misafir eden ve her zaman yanımızda olan Muhsin Başkanımıza teşekkür ediyoruz, Hedefimiz belli ve buna ulaşmak içinde mücadelemiz devam ediyor’ dedi.