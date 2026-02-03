Erkekler Voleybol 1. liginde Sungurlu Belediyespor galibiyet serisini dokuz maça çıkardı ve ikinci sınadaki yerini sağlama aldı.

Temsilcimiz lider Onikişubat Belediyespor’un evinde ilk mağlubiyetini alması ile liderlik içinde umutlandı.

Galibiyet serisini Ziraat Bankkart deplasmanında 3-0’lık alarak sürdüren Sungurlu Belediyespor ikinci sıradaki yerini korudu ve dördüncü sırada bulunan Kocaeli Kağıt ile galibiyet sayısı farkını ikiye çıkardı. Voleybol’da puandan daha önemli olan alınan galibiyet sayısı olduğu için sıralama ona göre yapılıyor,

Onikişubat Belediyespor evinde ligde play-off mücadelesi veren Şiran Akadeli karşısında 2-0 öne geçmesine karşın rakibine 3-2 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

Ligde 20. hafta maçları bugün oynanacak.. Temsilcimiz Sungurlu Belediyespor bugün saat 17’de Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonunda Niksar Belediyespor’u konuk edecek.

Rakibini ilk yarıda deplasmanda zorlu maç sonunda 3-2 yenen Sungurlu Belediyespor galibiyet serisini devam ettirmek için bugünki maçtan da galibiyet ile ayrılmak istiyor.

Sungurlu Belediyespor baş antrenörü Mustafa Özdemir hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirterek bu akşam oynayacakları Niksar Belediyespor maçınında bu yolda önemli olduğunu söyledi.

Özdemir bu zorlu maçta taraftar desteğinin önemine dikkat çekerek tüm hemşehrilerini salona davet etti. Özdemir takım olarak bu yoğun maç trafiginden kayıpsız çıkarak hedefe çok daha yaklaşmak istediklerini bulun içinde taraftar desteğinin bu anlamda önemli olduğunu söyledi.

Sungurlu Belediyespor ile Niksar Belediyespor arasındaki maçı Trabzon7dan Ahmet Ali Uzun yönetecek yardımcılığını ise Samsun’dan Muammer Bulut yapacak. Maçta gözlemci olarak ise Çorum’dan Turgut Yıldırım görev yapacak.