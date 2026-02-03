Nevşehir’de yapılan WTT Youth Contender Kapadokya 2026 turnuvasında Çorumlu sporcular üç gümüş madalya kazandılar.

28-31 Ocak tarihleri arasında Nevşehir’de yapılan uluslararası turnuvada Çorum Belediyespor kulübü sporcusu Berk Öztoprak U 19 tek erkekler kategorisinde finalde kaybederek ikinhci oldu ve gümüş madalya kazandı.

U 19 Karışık Çiftler kategorisinde mücadele eden Çorum Belediyespor’dan Muhammet Ali Atakul ile Çorumlu milli sporcu Aybüke Banu Şimşek final maçında Türk milli takımından Nil Başaran ve Muhammed Atakul çiftine yenilerek ikinci oldular ve gümüş madalya kazandılar.

Turnuvada milli takımda Çorum Belediyespor Antrenörü Ali Afşin Gül’de teknik ekipte görev yaptı.