Erkekler 2. Voleybol Liginde Sungurlu Belediyespor hafta içi mesaisinde bugün evinde 1921 Orduspor ile karşılaşacak.

Ligin 14. hafta maçında Sungurlu Belediyespor play-off hedefine ulaşmak için sahasında kazanarak avantajını sürdürmek amacında.

Bugün saat 14’de Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanacak maçta temsilcimiz galibiyet serisini devam ettirmek konuk 1921 Orduspor ise ligdeki çıkışı sürdürmek için mücadele edecek.

Sungurlu Belediyespor geçtiğimiz hafta Ankara’da Anadolu Şahinspor karşısında 3-0 kazanarak ligde ikinci sıradaki yerini korumuştu.

Bugün evinde de kazanarak galibiyet serisini sürdürmek isteyen Sungurlu Efelerinin tek düşüncesi galibiyet.

Konuk 1921 Orduspor ise ligde son iki maçını kazanarak Sungurlu’ya moralli geldi. Bu maçı kazanarak ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor.

Sungurlu Belediyespor Antrenörü Mustafa Özdemir önlerinde iki kritik maç olduğunu bugün ilkinde kazanarak hedefe bir adım daha yaklaşmak istediklerini söyledi.

Bu maçı kazanıp hafta sonu Ankara Maliye deplasmanında zorlu maça moralli gitmek istediklerini belirten Özdemir bugünki maça tüm Sungurluları davet etti.

Sungurlu Belediyespor ile 1921 Orduspor takımları arasındaki maçı Amasya’dan Sezgin Kaya yönetecek yardımcılığını ise ilimizden Ömer Karabıdak yapacak.

Maçın gözlemcisi ise Mahmut Uysal.