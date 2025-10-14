Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde ve Osmancık'ta üretim tesisleri bulunan 3F Tekstil iflas etti.

Zara, Bershka, LC Waikiki, Mango gibi dünya devi firmalar ile çalışan 3F Tekstil mali sorunlarından dolayı geçtiğimiz yıl konkordato ilan etmişti. Yakın zamanda ise mahkemeden şirket için iflas kararı çıktı.

İstanbul merkezli 3F Tekstil, yaşadığı ekonomik zorluklardan dolayı iflas bayrağını çekti. Zara, Bershka, LC Waikiki, Mango, Next ve Resort gibi dünya devi markalara üretim yapan şirket, 2024 yılında konkordato ilan etti bu yıl ise iflas ettiği resmen belirlendi.

TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI

Mahkeme iflas kararını açıkladı ve şirketin borçlarını ödeyemediğini ve mali yapısında iyileşme sağlanamadığını gerekçe göstererek konkordato komiser heyetinin görevine son verdi.

Alınan kararın ardından tedbirler de kaldırıldı ve 3F Tekstil için tasfiye süreci resmen başladı.

Söz konusu iflas haberinin akabinde 3F Tekstil’in İstanbul ve Barcelona’daki operasyonlarının da durdurulacak ve firmanın tüm varlıklarının tasfiye edilecek.