Çorum Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoglu Modern Pentatlon Federasyon Yönetim Kurulu üyesi olarak Litvanya’da devam eden 15 Yaş Avrupa Şampiyonasına gitti.

26-31 Temmuz tarihleri arasında Litvanya’da yapılan Avrupa Şampiyonasında kafile başkanı olarak görev yapan Feyyaz Velidedeoğlu yönetimindeki milli takım erkeklerde Mehmet Doruk Özkan, Seyit Ahmet Kül ve Dağhan Emir Dümiryürek’ten oluşan takımı ile üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Modern Pertatlan karışık bayrak yarışında ise Aylim Yılmaz ve Doruk Özkan ikinci olarak gümüş madalya kazandılar. Feyyaz Velidedeoğlu milli takım sporcuları bu başarısı nedeni ile tebrik etti.