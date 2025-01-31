Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Güreş Eğitim Merkezinde ortak kamp yapan Tokat ve Çorum güreşçilerini ziyaret etti.

Salı günü başlayan ve yarın sona erecek ortak kampı ziyaretinde Haşim Eğer antrenör ve sporculardan kampla ilgili bilgiler aldı.

Okulların tatil olması nedeni ile beş günlük ortak bir kamp için Tokat Güreş Eğitim Merkezinde bir araya gelen güreşçiler hem antrenman hem de maçlar yaparak yeni sezonun hazırlıklarını sürdürüyorlar.

Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ziyareti sırasında güreşçilerle yaptığı sohbetin ardından birde konuşma yaptı.

Eğer güreşin merkezinin İç Anadolu'da Çorum, Tokat, Amasya, Sivas ve Kahramanmaraş gibi iller olduğunu bu illerden sayısız şampiyonlar yetiştiğini belirterek; ‘Yeni şampiyonların yetişmesi için yapılan bu ortak kamp son derece faydalı olacağına inanıyorum. Okulların tatil olması nedeni ile yapılan bu kampın hayırlı olmasını diliyorum. Bu tür kamplar sporcuların gelişimini hem sportif hemde sosyal anlamda katkı sağlamaktadır. Bu kampın devamının Çorum Güreş Eğitim Merkezi hizmete açılmasının ardından ordada devam edeceğine inanıyorum. Ben kampta bulunan tüm güreşçilerden isteğim her zaman daha çok çalışmalarında başarılar diliyorum. Devlet sporcular için her türlü imkanı sağlıyor. Sizlerde bu emeklerin karşılığında ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek ve Uluslararası alanlarda başarılar elde etmek için hep büyük hedefler peşinde koşun’ dedi.

Milli Eğitimspor Kulübü Güreş Antrenörleri Yasin Bolat ve Serdar Çatal ise Haşim Eğer’e kamp için verdiği destekten ve ziyaretinden dolayı teşekkür ettiler.