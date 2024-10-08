Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, sendika tarafından düzenlenen kitlesel basın açıklamasına katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere bugün Çorum’a geliyor.

Eğitim-İş Çorum Şubesi tarafından “çaydan tasarruf, görevlendirmelerden zarar. Bu ne yaman çelişki?” konulu kitlesel basın açıklaması düzenliyor. Açıklama bugün saat 16.00’da Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Açıklamada Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öğretmenlere yönelik çay-kahve yasağı değerlendirilerek, usulsüz görevlendirmeler eleştirilecek.