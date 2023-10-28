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Eğitim İş Çorum Şubesi tarafından Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100.yılı dönümüyle Cumhuriyet Yemeği organize edildi.

Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen yemeğe Eğitim İş Çorum Şube Başkanı Selim Bozkurt, Eğitim İş MYK üyesi İlhan Yaşar, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Uğur Demirer ile sendika üyeleri katıldı.

Yemekte bir konuşma yapan Eğitim İş Çorum Şube Başkanı Selim Bozkurt;

“Cumhuriyet rejimine sahip çıkmak geleceğimize, çocuklarımıza, çağdaş ve insanca bir yaşama sahip çıkmaktır.” dedi

Bozkurt; “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, “Türkiye Cumhuriyeti her manası ile büyük Türk milletinin öz ve aziz malıdır. Kıymetli evlatlarının elinde daima yükselecek, ebediyen yaşayacaktır” diyerek Cumhuriyet’e her koşulda sahip çıkılması ve Cumhuriyet’in yeni başarılarla geleceğe taşınması konusundaki sorumluluklarımızı anımsatmaktadır. Bu manadan bakıldığında kuruluşundan günümüze sendikamız Eğitim İş’in yapmış olduğu eylem ve etkinliklerin Cumhuriyet rejimi ile örtüştüğü su götürmez bir gerçektir. Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, okullarda, üniversitelerde “laik, bilimsel, kamusal eğitim” için, liyakatsiz yöneticiler eliyle parti kurumlarına dönüşen Milli Eğitim ve Rektörlük kurumlarını liyakatli yöneticilerle tekrar Cumhuriyet kurumlarına dönüştürmek için, torpillilerin değil hak sahiplerinin atamalarının yapılması için, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı hukukun üstünlüğünü savunmak için, tam bağımsız Türkiye için, geleceğimizi Ortadoğu bataklığına değil muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için, karşı devrimcilere ve emperyalist güçlere karşı Cumhuriyet’in devrimci ve aydınlanmacı ruhuyla aklın ve bilimin ışığında mücadelemiz durmaksızın devam edecek. “Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.” sözlerinden aldığımız ilhamla, yetiştirdiğimiz Türk gençliğini de bu konuda uyanık tutmak asli görevlerimizden biridir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Eğitim-İş olarak, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor, tüm ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz.” ifadelerini kullandı

Konuşmaların ardından emekliye ayrılan öğretmenlere plaketleri takdim edildi.

Program canlı müzik eşliğinde yemek ikramı ile sona erdi.