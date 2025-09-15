Çorumlu emekli Jandarma Albay İhsan Çanak, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
ÇORUM'DA ASKERİ TÖREN YAPILDI
Albay İhsan Çanak için dün Akşemseddin Camii’nde öğle namazına müteakip askerî tören düzenlendi.
Törende Jandarma Komutanlığına bağlı askerler tarafından saygı nöbeti tutuldu, Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlarda taşındı.
Cenaze namazına Vali Ali Çalgan, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Albay Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, askeri personel, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Muhabir: Çorum Hakimiyet