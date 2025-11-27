Türkiyem İlkokulunda görev yapan öğretmen Hacı Ömer Gülbaz emekli oldu.

36 yıllık meslek hayatını tamamlayan Hacı Ömer Gülbaz için meslektaşları veda yemeği verdi.

İskele Park’ta gerçekleştirilen programda konuşan Hacı Ömer Gülbaz, “36 yıldır hizmet ettiğim öğretmenlik mesleğime veda etmiş olmanın hüznünü ve gururunu yaşıyorum. 24 Kasım Öğretmenler Gününde arkadaşlarımın bana yapmış oldukları bu güzel sürprizden dolayı başta değerli Müdürüm Mustafa İskender Erken’e, Müdür Yardımcımız Resul Şen Beye ve öğretmen arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim” dedi.

Okul Müdürü Mustafa İskender Erken ise yaptığı konuşmada, “Son 3 yıldır uyum içinde çalıştığımız bize her anlamda destek olan Hacı Ömer Gülbaz hocamıza emeklerinden dolayı teşekkür eder emeklilik hayatında mutluluklar dilerim” dedi.

Program Okul Müdürü Mustafa İskender Erken’in Hacı Ömer Gülbaz’a plaket takdimi ile sona erdi.