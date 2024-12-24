Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, ekonomiye ilişkin yazılı açıklama yaptı. İktidarın 2024 yılını “emekliler yılı” ilan ettiğini hatırlatan Onan, “Emekliler yılında sağlıktan ulaşıma, sosyal imkânlardan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede sosyal hakların genişletileceğine dair açıklamalar yapılmıştı. Emekli yılı bitti, emeklilerde bitti” dedi.

Emeklilerin önemli bir kısmının açlık sınırı ve yoksulluk sınırı altında yaşantısından tavizler vererek hayatını sürdürdüklerini ifade eden Bedii Onan, açıklamasında şunları söyledi:

“ Emekliler başta geçim sıkıntısı olmak üzere pek çok sorun ile uğraşırken, AKP iktidarı 2024 yılını kulağa hoş gelen açıklamalar yaparak ‘Emekliler Yılı’ ilan etmişti. Emekliler yılında sağlıktan ulaşıma, sosyal imkânlardan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede sosyal hakların genişletileceğine dair açıklamalar yapılmıştı. Emekli yılı yaşandı, bir hafta sonra da bitecek.

Vaat edildiğinin aksine, emekli vatandaşlarımız ‘Emekli Yılında’ enflasyon karşısında eriyen, hayat pahalılığı sebebiyle alım gücünü kaybeden maaşlarının rahat bir yaşam sürdürecek seviyeye çıkarılmasını talep etmektedirler.

Emekli vatandaşlarımıza uygun görülen emekli maaşları, rahat bir yaşam sürdürecek seviyeden oldukça uzaktır. Düşük emekli maaşları karşısında iş yapma imkânı olan emekli vatandaşlarımız emeklilik hayatında da ek bir yaparak ekstra bir gelir sağlamaya çalışmaktadır. Ek gelir elde etme imkânı bulamayan vatandaşlarımız, alıştıkları hayat standartlarından vazgeçerek daha alt bir yaşam sürdürmeye mecbur kalmaktadır.

Kış mevsiminin bütün zorlukları ile hissedildiği bu dönemde yüksek gelen ısınma faturaları emekli vatandaşlarımızı kısmen ısınan evlerde battaniye altında yaşamaya mecbur bırakmaktadır. Çarşı ve pazarda, alış veriş yaptığı marketlerde temel tüketim ürünlerindeki yüksek etiketler, emekli vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını temin etmede en büyük engellerden biridir.

Emekli vatandaşlarımız umumiyetle marketlerden alışveriş yapamaz hale gelmiştir. Kredi kartı ve ek hesap limitleri dolmuş, borçlar da ödenemez seviyelere yükselmiştir. Emekli vatandaşlarımız geçmişte kilogram ile aldıkları temel ihtiyaç ürünlerini günümüzde tane ile alır hale gelmiştir. Emekli vatandaşlarımız hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon ile boş cüzdanı arasında kalmış, önemli bir kısmı açlık sınırı ve yoksulluk sınırı altında kalan maaşlar ile çaresizlik içerisinde yaşantısından bir takım tavizler vererek sürdürmeye çalışmaktadır. Emekli vatandaşlar mevcut gelirleri ile en büyük harcama yaptıkları temel gıda ürünlerini satın alıp, ulaşmaktan çok uzaktırlar.

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı emekli vatandaşlarımızın temel gıdaya erişiminde en büyük engel olmuştur. Emekli vatandaşlarımızın bir diğer sorunu da konut kiralarının yüksekliği karşısında eriyen, hatta emekli maaşlarını geçen kira ödemeleridir.

12 bin 500 liralık taban emekli maaşı ile kiralanacak konut ülkemiz genelinde mevcut mudur? Bu rakamlar ile konut kiralamak mümkün müdür? Kiralanabilecek konutların durumu nasıl olabilir? Cevapları çok açıktır. Emekli vatandaşlarımıza işlevi ve konforu olmayan evler reva görülmekte, emekli vatandaşlarımız mevcut maaşları ile maalesef ısınma sorunu olan, eskimiş sorunlu binalarda yaşamaya mecbur kalmaktadırlar.

Günümüzde elektrik tüketimi, cep telefonu kullanımı, internet temel bir ihtiyaçtır. Bu harcama kalemleri de emekli vatandaşlarımızın cebinden ve cüzdanından ciddi paraların ve ödemelerin çıkmasına neden olmaktadır.

Emekli vatandaşlarımız için şikâyete konu olan bir husus ise muayene ve ilaç harcamalarıdır. Hasta muayene ücretleri, ilaç katılım payları emekli vatandaşlarımızın mütevazı bütçelerini zorlamakta, maaşlarından önemli bir gider kalemi olarak pay almaktadır. Emekli vatandaşlarımızın kamu hastanelerindeki yoğunluk ise bir başka karşılaştığı sorundur. Özel hastanelerdeki yüksek muayene ücretleri ve harici faturalandırmalar ise sağlık aramanın önündeki en büyük bir engel olarak durmaktadır.

Ülkemizde emekli vatandaşlarımız Avrupa emeklileri gibi bırakın ülke gezmeyi, bir başka şehirde ikamet eden evladını bile ziyaret etmekten mevcut gelirleri ile mahrum kalmaktadır. Emekli vatandaşlarımız, vaat ve ifade edildiği sosyal ve kültürel imkân ve faaliyetlere katılmayı mevcut gelirleri ile hayal etmekten bile uzaktırlar. Yıl bitmek üzeredir. Emekli vatandaşın yılı da bitmek üzeredir. Emekli vatandaşlarımız yukarıda bahsettiğimiz mevcut zorluklar ile yeni yılda da yaşamaya devam edecektir. Lakin bahsi edilen hususlar ivedi olarak çözüm beklemektedir.

Emekli vatandaşlarımız mevcut maaş rejimi ile yoksullukta eşitlenmiştir. Söylenenler, vaat edilenler hayata geçirilmeli, emekli vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir yaşama sürdürebilmeleri için gereken başta maaş düzenlemeleri acilen ve gerçekleri görerek vakit geçirmeden yapılmalıdır. Bu bir milli ve vatandaşlık görevi kabul edilmelidir. ”