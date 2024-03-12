Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Çorum’da düzenlenen halk toplantısında yaptığı konuşmada ülkenin “zenginlerin Türkiye’si ve yoksulların Türkiye’si” olarak ikiye ayrıldığını belirterek, “Bizler yoksullar olarak, işçi ve emekçiler olarak zenginlerin Türkiye’sinden hesap sormak zorundayız” dedi.

EMEP Çorum İl Başkanı Muharrem Özünel, EMEP’in İl Genel Meclisi Adayları, DEM Parti Belediye Başkan Adayı Ümit Küçükbayatlı, muhtar adayları ile OSB’deki fabrikalardan işçiler ve mahallelerden çok sayıda yurttaşın katıldığı halk toplantısında konuşan EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, emek ve demokrasi güçlerine vakit varken tek adam rejimine karşı birlikte mücadele etme çağrısı yaptı.

Eşitsiz koşullarda bir seçim süreci yaşandığını kaydeden Aslan, “Bir tarafta devletin ve sermayenin her imkânını kullananlar, diğer tarafta da emekçiler ve halk var. Böylesine eşitsiz koşullar içerisinde Türkiye seçime gidiyor” dedi.

Bir tarafta zenginlerin, diğer tarafta ise yoksulların Türkiye’sinin bulunduğunu dile getiren Aslan, “Bizler yoksullar olarak, işçi ve emekçiler olarak zenginlerin Türkiye’sinden hesap sormak zorundayız. 22 yılda 35 bin işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi” ifadelerini kullandı.

EMEP Genel Başkanı Aslan, konuşmasının ardından toplantıya katılanların sorularını cevapladı.