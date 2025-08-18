Eski Belediye Meclis Üyesi, Mali Müşavir Hasan Kalender’in annesi Emine Kalender hayatını kaybetti.

CHP önceki Merkez İlçe Başkanlarından İsmail Kalender’in, Gökhan, Önder ve Ümit Kalender’in babaanneleri olan Emine Kalender’in cenazesi, bugün saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenecek törenden ve Pınarcık (Ezil) köyünde kılınacak cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.