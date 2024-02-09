Ali Kayalı U 20 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında Çorum Belediyespor’dan Emre Çetin bronz madalya kazandı.
5-7 Şubat tarihleri arasında Sakarya erdivan Spor Salonu’nda düzenlenen Ali Kayalı U20 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda 61 kiloda mücadele eden Emre Çetin yarı finale kadar rakiplerini yenerek geldi yarı final maçını kaybetti.
Madalya maçını kazanan Emre Çetin üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Bu sıklette Ankara Tedaşspor’dan Tolgü Özbek birinci Askispor’dan Hacı Memiş Karabakal ikinci oldu.