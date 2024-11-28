Çorum FK eski futbolcularından Emre Öztürk, geçen sezon devre arası anlaştığı Küçükçekmece Sinopspor’dan ayrıldı.

Kırmızı Siyahlı takım formasını giydikten sonra ayrılık kararı alan ve Vanspor ile anlaşan Emre Öztürk geçen sezon devre arasında ise Küçükçekmece Sinopspor takımına transfer olmuştu.

Ligde bu haftaya kadar fazla forma şansı bulamayan Emre Öztürk dün sosyal medya hebasından yaptığı paylaşımda Küçükçekmece Sinopspor ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Emre Öztürk paylaşımında ‘KC Sinopspor ile yaptığımız görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bu süreçte göstermiş olduğu iyi niyet ve tutumdan dolayı Rafer Orhan başkanıma teşekkür ederim. Sinopspor’a kalan maçlarında başarılar dilerim’ dedi.