Çorumlu Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Ahmet Peker ilk antrenörlük görevi ile çıktığı Türkiye Şampiyonasında en centilmen antrenör ödülüne layık görüldü.

Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezinden yetişen ve bir çok kategoride milli takımda Avrupa ve Dünya Şampiyonasında kürsüye çıkan Ahmet Peker aktif güreş hayatını tamamlayarak Ankara ASKİspor kulübünde antrenör olarak göreve başladı.

Peker ilk kez antrenör olarak görev yaptığı Büyükler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası sonunda teknik kurul tarafından en centilmen antrenör ödülüne layık görüldü.

Ahmet Peker’in ödülünü Federasyon Başkanı Taha Akgül verdi.