En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 15,75 artarak 14 bin 469 liraya yükseltildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak 14 bin 469 liraya yükselttiklerini duyurdu.

Ancak bunun için bir yasal düzenleme gerekiyor. Yeni en düşük emekli maaşı Meclis'e gelmesi beklenen torba yasa teklifinin kabulünün ardından yürürlüğe girecek.

En düşük emekli maaşı geçtiğimiz yıl temmuz ayı itibarıyla 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti.