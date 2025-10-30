Enerji Kentleri Birliği’nin 2025 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde Çorum'da gerçekleştirilecek.

Çok sayıda ilden belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin katılacağı toplantı, 31 Ekim Cuma günü saat 09.00’da Anitta Otel’de başlayacak.

Program, meclis toplantısının ardından düzenlenecek panellerle devam edecek.

Enerji Kentleri Birliği Danışma Kurulu Üyesi Faruk Telemcioğlu, “Belediyelerde Yenilenebilir Enerji Fırsatları” konulu bir sunum yapacak.

Ardından yine Danışma Kurulu Üyesi Kemal Akpınar tarafından “Jeotermal Isı Pompası ve Seracılık Uygulamaları” paneli gerçekleştirilecek.

Günün diğer oturumlarında, TEMSAN İş Geliştirme ve Pazarlama Daire Başkanı Murat Altınordu “Yerel Yönetimlerde HES Uygulamaları”, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’ndan Korkmaz Gül ise “Yerel Yönetimlerde Enerji Dönüşümü” konulu panellerle katılımcılara hitap edecek.

Toplantı, Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Yenilenebilir Enerji Çalışmaları sunumu ile sona erecek.

Programın öğleden sonraki bölümünde ise misafirler, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın ev sahipliğinde, kentin tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma imkânı bulacak.