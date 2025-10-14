Çorum FK altyapısından yetişen İbrahim Enes Hoş Bal Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Tepecikspor ile anlaştı.

2000 Çorum doğumlu İbrahim Enes Hoş PTTspor, İl Özel İdarespor ve ardından da Çorum FK alt yapılarında forma giydikten sonra Bölgesel Amatör Ligde Çimentospor, Kayseri Emarspor, Osmancık Belediyespor ve Bartınspor ile BAL’da oynayan geçen sezon 3. ligde Malatya Arguvanspor ile 28 maçta profesyonel oynayan İbrahim Enes Hoş bu sezon yeniden BAL’a döndü.

Yeni sezon Bal ligi ekiplerinde Tepecikspor ile anlaşan Hoş yeşil beyazlı takımın başarısı için ter dökecek. Kariyerinde 14 golü bulunan İbrahim Enes Hoş yeni takımı ile şampiyonluk sevinci yaşamak istiyor.