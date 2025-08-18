Bocce’de Dünya Şampiyonası milli takım seçmelerinde birinci olan Ömer Ceylan Çorum’da bu düzeyde bir şampiyonada ülkemizi temsil edecek ilk sporcu oldu.

13-16 Ağustos tarinleri arasında Ankara Kahramanmazan’da yapılan Dünya Şampiyonası milli takım seçmelerinde Ömer Ceylan güçlü rakiplerini geride bırakarak birinci oldu ve Dünya Gençler Petank Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Ceylan 23-26 Ekim tarihleri arasında İspanya’da yapılacak olan Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

İl Temsilcisi ve anrtenör Hakan Çıtak daha önce Avrupa Şampiyonasına giden sporcuları olduğunu ancak Dünya Şampiyonasında ilk kez bir sporcularının mücadele edeceğini belirterek sporcusunu tebrik etti. Bocce’de yaptıkları çalışmalar sonucunda milli takım düzeyinde sporcular yetiştirdiklerini belirten Çıtak amaçlarının bu çıtayı daha yukarı çıkartarak Uluslararası büyük şampiyonalarda ilimizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.