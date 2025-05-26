Mimar Sinanspor As Başkanı Batuhan Eray’dan U 18 final maçı sonrası sitem ve gurur dolu paylaşım.

İzmir’de oynanan U 18 final maçında Kartalspor’a penaltılar sonunda yenilerek Türkiye ikincisi olan Mimar Sinanspor As Başkanı Batuhan Eray kupa töreninin ardından yaptığı paylaşımda ‘16 yıl önce 7 tane yırtık yelek, 2 tane sökük topla sadece toprak bir sahada başlayan bu hikaye bugün şaibeli bir şampiyonluktansa şerefli bir şekilde Türkiye’nin en iyi ikinci takımı olmayı başarmıştır. Elhamdülillah şahit olduk. Bu gurur da ömrümün sonuna kadar şeref nişanesidir’ dedi.