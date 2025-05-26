Anadolu Yıldızlar Ligi Kros Türkiye Şampiyonasında Çorum Eforspor kulübünden Eylül Kazancı ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Kütahya’da cumartesi günü yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Kros Türkiye finallerinde Çorum Eforspor kulübünden Eylül kazandı İki Km’lik yarışmada 16 ilden 70 sporcu yarıştı.

Ağrı’dan Eda Akdeniz 8,03’lük derecesi ile birinci olurken Çorum Eforspor kulübünden Eylül kazancı ise 8,04 ile ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu kategoride Çorum’dan Asya İpek 38. Buse Çorlu 40. ve Eylül Su Soba ise 63. oldu. Çorum 16 takım arasında 78 puanla sekizinci oldu.

Aynı yarışmada erkek takımı ise 14. oldu. Hıdır Ayberk İbiş 22.. Çağan Mert Şahinbay 53. Rüzgür Mevlüt Güneş ise 63. oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuların antrenörleri Osman Pehlivan, Kübra Yılmaz ve kulüpleri Çorum Doğuşspor, Çorum Efonspor kulüplerine tebdik ederek başarılarının devamını diledi.