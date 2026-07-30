Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Operasyonda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
BELEDİYEYE OPERASYON DÜZENLENDİ
Ankara'da CHP yönetimindeki Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyon gerçekleştirildi.
52 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 52 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemleri sürüyor.
Muhabir: Çorum Hakimiyet