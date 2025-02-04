Bölgesel Amatör Ligde 18. maçlar sonunda Karadeniz Ereğlispor takımı adım adım 3. lig hedefine koşarken gruptan ikincilik ve üçüncülük için kıyasıya bir rekabet devam ediyor.

Temsilcimiz Mimar Sinan ise ikinci yarıda ilk puanını aldı ve sıralamadaki yerini korudu.

Lider Karadeniz Ereğli, Sorgun deplasmanında tek golle üç puanın sahibi olarak 18. maçta 16. galibiyetini alarak en yakın rakibinin 10 puan önünde liderliğini devam ettirdi. Çubukspor, Yahşihanspor deplasmanında zorlarsa da sahadan 2-1 galibiyet ile ayrılarak ikinci sıradaki yerini korudu. Bartınspor ise sahasında Sinopspor karşısında zorlandı ancak tek golle kazanarak ikinci sıra için umutlarını devam ettirdi. Çankırı FK sahasında Geredespor önünde 3-1 galip gelerek yarışa 'devam' dedi.

Keçiören Bağlumspor’da Taşköprü deplasmanından üç puanla dönerek ilk üç iddiasını sürdürmeyi başardı.

Temsilcimiz Mimar Sinan ise geriye düştüğü maçta Hacettepe deplasmanında öne geçti ancak bunu koruyamadı ve maçtan 2-2 beraberlik ve bir puanla ayrılarak sıralamadaki yerini korudu.

Mimar Sinanspor 19. hafta maçında pazar günü sahasında Taşköprüspor ile karşılaşacak.