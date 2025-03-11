Bölgesel Amatör Lig 5. grupta 22. hafta maçları sonunda Karadeniz Ereğlispor en yakın rakibinin 12 puan önünde liderliğini devam ettiriyor.

Temsilcimiz Mimar Sinanspor ise Bartınspor deplasmanında aldığı bir puanla uzun süren puan hasretine son verdi. Karadeniz Ereğlispor 1-0 geriye düştüğü maçta Eflanispor deplasmanında rakibini 2-1 yenerek yoluna kayıpsız devam etti ve bitime sekiz maç kala şampiyonluk yolunda en yakın rakibinin 12 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Çubukspor ve Bartınspor takımları haftayı üçer puanla kapatarak lideri takiplerini sürdürdüler.

Bartınspor, Keçiören Bağlumspor, Eflanispor ve Sinohspor takımları haftayı puan kaybı ile tamamlayarak play-off potasından uzaklaştılar. Mimar Sinanspor ise deplasmanda aldığı bir puanla22 puana çıkarak sıralamadaki yerini korudu.

Ligin 23. haftasında Mimar Sinanspor sahasında Sinopspor önünde on maçtır süren galibiyet hasretine son vermek için mücadele edecek.