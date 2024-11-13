Çorum amatöründen yetişen ve bir çok kulüpte forma giyen eskinin gençleri yeninin tecrübesi iki ismi Bölgesel Amatör Ligde aynı forma altında mücadele ediyorlar.

1992 Çorum doğumlu Burak Seres Gençlerbirliği kulübünde başladığı futbol hayatın 2005 sezonundan itibaren Ankaraspor kulübünde sürdürdü.

2009 yılında ilk profesyonel imzayı Ankaraspor’da atan Burak Seres ardından Hatayspor, Başkenf Şafakspor, Çubukspor, Arsuz Karaağaçspor, Orhangazi Belediyespor ve 2014 sezonunda Çorum FK’da forma giyen Burak Seres ardından Düzcespor, Batman, Silivri, Kırıkhan, Batman, ve 2020 sezonunda yeniden Çorum FK’ya dönen Burak Seres ardından Tarsus İdman Yurdu, Ağrıspor, Kırkıkkalespor, Tokat Belediye Plevnespor ve son olarakta Fatsa Belediyespor formasını giydikten sonra bu sezon başı amatöre dönerek Ereğlispor ile anlaştı.

Tuncay Kılıç ise 1997 Bayburt doğumlu.

Çorum PTT Gençlikspor’da başladığı futbol hayatını daa sonra Çorumspor formasını giydikten sonda Göztepe’ye transfer olan Kılıç ardından Batman Petrolspor, Düzcespor, Hatayspor, Aydınspor, erzincanspor, Yozgatspor, Nevşehir Belediyespor, Hacettepespor, Bayburtspor ve son olarakta geçen sezon Tepecikspor’da profesyonel forma giyen Tuncay Kılıç bu sezon başı ise Ereğlispor’da amatöre döndü.

Bölgesel Amatör Lig 6. grupta mücadele eden İrfan Aksoy İnşaat Ereğlispor 6 maçta dört galibiyet iki beraberlik aldı ve 14 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Grupta Manavgat Belediyespor altı maçınıda kazanarak lider durumda bulunurken Eskişehirspor ise 15 puanla ikinci sırada bulunuyor.