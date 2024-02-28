U 17 Ahmet Ak Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında son gün Çorum Milli Eğitimspor kulübünden Eren Yalçın sıkletinde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

23-26 Şubat tarihleri arasında Afyon’da yapılan U 17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında 48 kiloda mindere çıkan Eren Yalçın eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında Kocaeli Kağıtspor’dan Ömer Çiftçi’ye yenilerek Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Şampiyonada Çorum Belediyespor’dan 71 kiloda Fatih Aydın altın 92 kiloda HasanDur gümüş ve 71 kiloda Yusuf İbrahimbaş ise Türkiye beşincisi olarak milli takımda mücadele etmeye hak kazanmışlardı.