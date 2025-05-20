Çorum FK eski teknik direktörlerinden Ergün Penbe yeni sezon için Uşakspor ile anlaştı.

Uzun yıllar milli takım ve Galatasaray kulüplerinde forma giyen Ergün Penbe Teknik Direktör olarak ilk Kartaspor’da 2010-11 sezonunda görev yaptı.

Ardından Giresunspor, İnegölspor, Tarsus İdman Yurdu takımlarında görev yaptıktan sonra 22-23 sezonu devre arasında Çorum FK ile anlaşan Ergün Penbe kırmızı siyahlı takımda yarım sezon görev yaptı.

Bu sezon ortalarında Yeni Mersin İdman Yurdu ile anlaşan Pembe dört ay görev yaptıktan sonra devre arasında ayrılmıştı.