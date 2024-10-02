Son olarak Ahlatcı Çorum FK’da Teknik Direktör olarak görev yapan Ergen Penbe Yeni Mersin İdman Yurdu ile anlaştı.

Uzun yıllar Galatasaray’da tarihi başarılara imza atan Ergen Penbe teknik adam olarak 2008 yılında Hacettepe kulübünde antrenör olarak başladı 2010 yılında Mersin İdman Yurdu takımında antrenör olarak görev yapan Ergün Penbe ardından Kartalspor, Kayseri Erciyesspor, Giresunspor, İnegölspor, Tarsus İdman Yurdu takımında iki yıl görev yaptıktan sonra 2022-23 sezonu devre arasında Ahlatcı Çorum FK ile anlaştı. Yarım sezon kırmızı siyahlı takımda görev yaptıktan sonra iki sezondur takım çalıştırmıyordu.

2. lig Beyaz grupta mücadele eden Yeni Mersin İdman Yurdu takımı sezona Önal Arıca yönetiminde başladı. Ligde ilk beş hafta sonunda dört mağlubiyet ve bir beraberlik alan Mersin İdman Yurdu takımında Önal Arıca ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Ergün Penbe getirildi. Mersin takımı Ergün Pembe yönetiminde pazar günü sahasında Somaspor’u konuk edecek.