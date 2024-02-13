Masa Tenisi Süper Lig 4. etap müsabakaları hafta sonunda Çorum Yeni Spor Salonu’nda yapıldı.

Erkekler ve Kadınlarda 18’er takımın mücadele ettiği 4. etap maçları sonunda erkeklerde Adana Çiltar MTİ A takımı 18 maçınıda kazanarak lider olarak tamamlarken Çorum Belediyespor takımı 29 puanla bu etabı sekizinci tamamladı ve final grubunda mücadele etmeye hak kazandı.

Kadınlarda ise Fenerbahçe A takımı 18 maçta 17 galibiyet ile bu etabı Bursa Büyükşehir ile aynı puanla birinci olarak tamamladı.

Çorum takımlarından Spor ihtisas maç averajı ile final grubunu kaçırıp aynı puanla 10. olarak klasman grubuna kalırken diğer temsilcimiz Çorum Belediyespor’da 25 puanla 12. olarak klasmana kaldı.

Çorum Belediyespor erkek takımı ise Metin Bekar, Hüseyin Durmaz, Arda Kekillioğlu ve Afshin Noroozzi’den oluşan kadrosu ile Çorum etabında ilk maçında Adana Çiltar MTİ takımına 3-0 mağlup oldu.

İkinci maçında Muğlaspor’u 3-0 yenen temsilcimiz üçüncü maçında Mardin Grup Real Mardin A takımını 3-0 yendi.

Bu etaptaki son maçında ise Kastamonu MTSK takımını 3-0 yenen Çorum Belediyespor erkek takımı ligi 29 puanla sekizinci bitirdi ve final grubunda mücadele etmeye hak kazandı.

Çorum Spor İhtisas kadın takımı Asu Ayça Şenyuva, Yağmur Yeşil, Asude Tuba Şimşek ve Aybüke Banu Şimşek’li kadrosu ile mücadele ettiği Süper Lig 4. etabında yaptığı üç maçta bir galibiyet iki mağlubiyet altı. İlk maçında Merit Grup Real Mardin A takımına 3-1 yenilen Spor İhtisas ikinci maçında en kritik karşılaşmada Elazığ Belediyespor’a 3-0 yenildi. Bu maçı kazansa final grubunda mücadele edecekti. Son maçında ise ;Çorum Belediyespor’u 3-0 yenen Spor İhtisas bu etabı 27 puanla play-off mücadelesi verecek Elazığ Belediyespor ile aynı puanla bitirmesine karşın averajla onuncu olarak klasman grubuna kaldı.

Çorum Belediyespor kadın takımı ise Sıla Günteki, Buse Fidan, Ezel Arslan ve Öykü Eryücel’li kadrosu ile mücadele ettiği Çorum etabında ilk maçında Antakya Büşükşehir belediyespor’u ikinci maçında Gaziantep Şahinbey Belediyespor’u 3-0 yenerken üçüncü maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor’a son maçında ise Spor İhtisas takımına 3-0 yenildi.

Bu maçlar sonunda ligi 25 puanla 12. sırada tamamlayan Çorum Belediyespor kadın takımıda klasmanda ligde kalma mücadelesi verecek.