Arca Çorum FK pazar günü deplasmanda Erzurumspor ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın öğlen saatlerinde yaptığı antrenman tesis fitnes salonunda yapılan kuvvet hareketleri ile başladı ardından sahaya geçen kırmızı siyahyı takım Teknhik Direktörü Hüseyin Eroğlu kısa toplantıda futbolculara taktiksel uyarılarda buluhndu.

Daha sonra beşe iki pas çalışması yapan kırmızı siyahlı takım çeyrek sahada mini kaleli maç yaptı.

Bu çalışma sırasında Teknik Heyet futbolculara uyarılarını sürdürdü ve dikkat etmesi gereken konularla ilgili olarak bilgiler verdi.

Çalışma daha sonra tam sahada Erzurumspor maçının taktiği ile devam etti. Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve yarın sabah yola çıkacak.